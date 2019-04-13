Певица показалась в необычном образе

Вера Брежнева продолжает радовать подписчиков откровенными фотографиями. Певица опубликовала в Instagram очередной пикантный кадр.

Вера показалась в длинном пальто и сексуальных черных колготках, которые эффектно подчеркнули ее ноги. Кроме того, короткая футболка почти полностью оголила грудь. Подписчики пришли в восторг от подобного образа Брежневой. "Как же ты прекрасна", "Это круто, супер.так держать...", "Какие грациозные, супер стильные, глаза радуются!", "жгучие красотки", "Вера ты прекрасна и сногшибательна", "Шикарные девушки".

Однако нашли и те, кому не понравился откровенный снимок артистки. "Почему у вас такие открытые фотографии постаянно у вас дети муж вам самой не стыдно можно норм одеться и фотографироваться?", "чет куда то красота уходит", "Вера, ты похожа на мертвеца на этих фотках".