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Экс-звезда "Дома-2" устроила эротику в туалете

Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova
Евгения Феофилактова похвасталась своими формами

Бывшая участница "Дома – 2" Евгения Феофилактова показала сексуальное видео. Однако помещение она выбрала необычное – туалет.

На кадрах Евгения в обтягивающих джинсах и кофте с декольте принимает различные сексуальные позы перед зеркалом. Подписчики пришли в восторг от такого откровенного видео. "Красавица 😍😍", "Очень женственная", "Шикарная даже в туалете 🔥", "Можно смотреть бесконечно это видео", "Не надо худеть😣 все так шикарно😍", "Вы шикарны!🌹".

Однако некоторым подписчикам не понравилось, что экс-звезда телепроекта выбрала такое место для съемки. "Мозги надо бы подкрутить и накачать😂", "Туалет и в правду красивый".

Евгения Феофилактова была участницей "Дома – 2" с 2009 по 2013 год.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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