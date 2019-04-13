Экс-звезда "Дома-2" устроила эротику в туалете

Евгения Феофилактова похвасталась своими формами

Бывшая участница "Дома – 2" Евгения Феофилактова показала сексуальное видео. Однако помещение она выбрала необычное – туалет.

На кадрах Евгения в обтягивающих джинсах и кофте с декольте принимает различные сексуальные позы перед зеркалом. Подписчики пришли в восторг от такого откровенного видео. "Красавица 😍😍", "Очень женственная", "Шикарная даже в туалете 🔥", "Можно смотреть бесконечно это видео", "Не надо худеть😣 все так шикарно😍", "Вы шикарны!🌹".

Однако некоторым подписчикам не понравилось, что экс-звезда телепроекта выбрала такое место для съемки. "Мозги надо бы подкрутить и накачать😂", "Туалет и в правду красивый".

Евгения Феофилактова была участницей "Дома – 2" с 2009 по 2013 год.