Поступок кумира разделил его поклонников на два лагеря

Филипп Киркоров на днях показал в Северной столице новое шоу, поблагодарил в Сети своих зрителей и поделился фотографиями, которые порадовали далеко не всех его фанатов.

"Спасибо всем моим поклонникам и зрителям за вдохновение в любимом городе!! 29 лет я приезжаю в этот город и 29 лет подряд купаюсь в ваших аплодисментах и любви. Спасибо", -

написал Киркоров на своей страничке в Instagram.

На одной из фотографий Филипп Бедросович запечатлен на возвышении – он раздает автографы, а фанаты смотрят на него снизу вверх с нескрываемым обожанием. Этот снимок и стал яблоком раздора.

"Он стоит как король, а внизу холопы с открытыми ртами", "Чем старше,тем смешнее выглядит филипп", "Ужас клоун без цирка....", "Мужчина может надеть платье в случае если он: священнослужитель, монарх или Филипп Киркоров!!!!", "Клоунмэн", -

комментаторы жестко разнесли Киркорова за предполагаемое пренебрежение зрителями. Однако большинство поклонников просто не обратили внимания на двусмысленный снимок и обрушили на своего кумира волны обожания.

"Мы вас любим и уважаем Самый лучший", "Красавец", "Это было незабываемо", "Море цветов, океан зрительской любви и все это, самый Лучший и любимый Артист, Филипп Киркоров!!! Спасибооо, за незабываемый вечер!!!", "Самый лучший!", "Лучший и любимый", "Лучший! Фантастическая любовь поклонников к кумиру", "Филипп любимый! Спасибо за Шикарное Шоу! За радость и счастье!!!", "Король", Люблю Филиппа в золоте, так идет", "Красава", "Киркоров на высоте", -

и это далеко не все восторженные слова, которые получил в свой адрес король российской поп-сцены (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).



