Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Внизу холопы": Киркоров унизил россиян

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поступок кумира разделил его поклонников на два лагеря

Филипп Киркоров на днях показал в Северной столице новое шоу, поблагодарил в Сети своих зрителей и поделился фотографиями, которые порадовали далеко не всех его фанатов.

"Спасибо всем моим поклонникам и зрителям за вдохновение в любимом городе!! 29 лет я приезжаю в этот город и 29 лет подряд купаюсь в ваших аплодисментах и любви. Спасибо", - 

написал Киркоров на своей страничке в Instagram.

На одной из фотографий Филипп Бедросович запечатлен на возвышении – он раздает автографы, а фанаты смотрят на него снизу вверх с нескрываемым обожанием. Этот снимок и стал яблоком раздора.

"Он стоит как король, а внизу холопы с открытыми ртами", "Чем старше,тем смешнее выглядит филипп", "Ужас клоун без цирка....", "Мужчина может надеть платье в случае если он: священнослужитель, монарх или Филипп Киркоров!!!!", "Клоунмэн", - 

комментаторы жестко разнесли Киркорова за предполагаемое пренебрежение зрителями. Однако большинство поклонников просто не обратили внимания на двусмысленный снимок и обрушили на своего кумира волны обожания.

"Мы вас любим и уважаем Самый лучший", "Красавец", "Это было незабываемо", "Море цветов, океан зрительской любви и все это, самый Лучший и любимый Артист, Филипп Киркоров!!! Спасибооо, за незабываемый вечер!!!", "Самый лучший!", "Лучший и любимый", "Лучший! Фантастическая любовь поклонников к кумиру", "Филипп любимый! Спасибо за Шикарное Шоу! За радость и счастье!!!", "Король", Люблю Филиппа в золоте, так идет", "Красава", "Киркоров на высоте", - 

и это далеко не все восторженные слова, которые получил в свой адрес король российской поп-сцены (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Теперь точно с гранатой придет": Савченко вышла на свободу

Осужденная в РФ украинская пулеметчица, причастная к смерти российских журналистов, второй раз освободилась из заключения

Обман с переходом на "цифру": мошенники ликуют

Россияне сами отдают аферистам деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей