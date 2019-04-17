"Как страстно и горячо": голая Чехова разлеглась в гамаке

Нибиру
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Анфиса Чехова с головой погрузилась в творчество и выкладывает посты со стихами собственного сочинения. Однако о своих подписчиках она не забывает и сопровождает свое творение откровенными фотографиями.
На этот раз Анфиса показалась совсем голой. Правда, чтобы ее прелести никто не смог увидеть, она прикрылась одеялом.
Фанаты по достоинству оценили не только стих Чеховой, но и ее полуголый вид. "Очень красивый стих)", "Анфиса ! Браво!!!!!❤️", "Волшебно! И фото и мысли...", "Вауууу божественная 😍", "Шедевральное фото💕и слова тоже💥", "Вау💥", "х, как страстно и горячо👍", "Секси👍", "Клаасс👍хотелось бы мне так полежать 💕".
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