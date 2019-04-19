У известного юмориста угнали машину

Полиция ищет воров

Комик Сергей Матвиенко, известный зрителям по шоу "Импровизация", в ночь на 17 апреля лишился автомобиля. Злоумышленники угнали Infiniti fx37 с открытой парковки на Кленовой улице.

Как сообщает StarHit, иномарка стоит около 1,5 млн рублей. Автомобиль был куплен артистом всего несколько месяцев назад.

"Странно, кому понадобилась моя машина. Она не новая и в редком для такой марки цвете. Я только прилетел, сейчас буду разбираться в ситуации",

– приводит слова Матвиенко интернет-издание "Подмосковье сегодня".



К сожалению, двор, в котором стоял автомобиль, не был оборудован камерами наблюдения, поэтому найти угонщиков по горячим следам не удалось. Однако камеры засекли машину на платной трассе в Клину.

Сейчас к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов. Поклонники звезды считают, что автомобиль удастся вернуть их кумиру, потому что сотрудникам полиции помогут фанаты Матвиенко.

