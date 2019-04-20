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Семенович в разных позах показала пышную грудь

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не узнают звезду

Красотка кардинально сменила имидж.

Анна Семенович поделилась свежими снимками, которые изрядно удивили ее фанатов. Многие написали, что не узнают певицу.

На фото в Instagram она предстала в разных позах, облачившись в яркий брючный костюм цвета фуксии. Впрочем, новый наряд не помешал ей продемонстрировать прелести. Черный топ не почти не скрывал роскошную грудь звезды.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Дорогие мои, у меня к вам вопрос. Я вам какая больше нравлюсь ? С улыбкой, или задумчивая … Выбираем фоточки", – игриво написала она под снимками.

Подписчики пришли в замешательство.

"Что то неузнаваемая какая то((", "тоже не узнаю ее ((.." "Это кто на фото. фотошоп???? Вас не узнать", "Фотошоп, какая то не естественная, сама на себя не похожа",

– высказались озадаченные пользователи.

Однако многим новый имидж Семенович пришелся по вкусу и ее засыпали комплиментами (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В таком костюме больше нравишься", "Анечка! Вы очень обаятельная!!! Мне больше всего Вы нравитесь с улыбкой!!!" "красавица очень идет", – отметили комментаторы.

Ранее певица показалась перед фанатами в дерзкомвиде.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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