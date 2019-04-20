Семенович в разных позах показала пышную грудь

Поклонники не узнают звезду

Красотка кардинально сменила имидж.

Анна Семенович поделилась свежими снимками, которые изрядно удивили ее фанатов. Многие написали, что не узнают певицу.

На фото в Instagram она предстала в разных позах, облачившись в яркий брючный костюм цвета фуксии. Впрочем, новый наряд не помешал ей продемонстрировать прелести. Черный топ не почти не скрывал роскошную грудь звезды.

"Дорогие мои, у меня к вам вопрос. Я вам какая больше нравлюсь ? С улыбкой, или задумчивая … Выбираем фоточки", – игриво написала она под снимками.

Подписчики пришли в замешательство.

"Что то неузнаваемая какая то((", "тоже не узнаю ее ((.." "Это кто на фото. фотошоп???? Вас не узнать", "Фотошоп, какая то не естественная, сама на себя не похожа",

– высказались озадаченные пользователи.

Однако многим новый имидж Семенович пришелся по вкусу и ее засыпали комплиментами (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В таком костюме больше нравишься", "Анечка! Вы очень обаятельная!!! Мне больше всего Вы нравитесь с улыбкой!!!" "красавица очень идет", – отметили комментаторы.

Ранее певица показалась перед фанатами в дерзкомвиде.