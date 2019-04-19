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"Дерзкая": полуобнаженная Семенович расстегнула ширинку

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Владелица пышных форм возбудила поклонников

Анна Семенович не упускает случая показать себя во всей красе и часто выкладывает в соцсети провокационные снимки. На самом новом она сверкнула прелестями. Фанаты завелись не на шутку.

На фото экс-солистка группы "Блестящие" изображена в черном боди-сеточке с открытым лифом, из которого хорошо виден аппетитный бюст. Расставив ноги и расстегнув джинсы, она застыла в соблазнительной позе. 

"Люблю путешествовать, но после дальней дороги я всегда с таким удовольствием просыпаюсь дома, варю кофе и встречаю новый день",

– рассказала красотка поклонникам. И добавила, что "сегодня много разных дел впереди, на выходные тоже все расписано, и это просто прекрасно", так как "работа не дает возможности закиснуть... она всегда заставляет двигаться вперед".

Анна также призналась, что ей "очень интересно, из каких городов" ее подписчики, и попросила их писать, откуда они, чтобы планировать там концерты. В ответ посыпались названия и городов, и стран, и поселков. Многие признались, что любят артистку и хотят побывать на ее выступлении.

Фанаты не только удовлетворили интерес певицы, но и поделились впечатлениями о том, как она выглядит. Мнения разошлись. Одних покорил вид звезды. Они не смогли удержать восхищения, кокетничали и хвалили артистку:

"Очень красивая и дерзкая","Ой, у Вас ширинка расстегнута", "Шик женщина", "Секси-боди" "Воу-воу, Анна. Вот это образ", "Анна, Вы идеальна!", "Вот это сексуальность, я понимаю", "Вы самая красивая и позитивная!", 

Мужчины размечтались. "Я думаю, многие согласятся: джинсы лишние на этом фото", "Можно с Вами лично пообщаться?", – написали они. Кто-то из них задумался: "Грудь – просто огонь... своя ли?"

Но не всем увиденное пришлось по вкусу. Высказались и неддруги.

"Пошло", "Штаны забыла застегнуть", "Типа порнухи – прирасстегнутые штаны","Доярка из Хацапетовки!", "Эх ты", 

– ругали и обзывали они Семенович. Но таких было немного, большинство поклонников остались довольны, как и прежде, когда Анна блистала глубоким декольте, показывала все сразу, оголяла роскошные ноги и завлекала прелестями. 

Фоторепортаж
Семенович призналась в неожиданной любви
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко
Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко Фото Геннадия Авраменко +
Полина ДОРОЖКИНА
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