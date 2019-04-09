"Необычно сексуально": Семенович блеснула глубоким декольте

Экс-вокалистка группы "Блестящие" сразила поклонников наповал

Анна Семенович в очередной раз порадовала фанатов. Она выложила в Instagram снимок, на котором предстала в чересчур откровенном виде. Подписчики вошли в раж.

На новом фото певица изображена в черном кожаном плаще с таким глубоким декольте. Она грациозно изогнулась, и пышная грудь красотки стала видна почти во всей своей голой красе.

"Буду танцевать всю ночь",

- заявила артистка под кадром. Фолловеры привычно восхитились красотой Анны:

"Unusually Sexy and beautiful (Необычно сексуально и красиво)", "Какая Вы шикарная", "Аня – красотка".

Больше других покорила Семенович мужчин.

"После этого некоторые не смогут заснуть всю ночь", "Ух, какое фото!", "Нет, не надо! Мы не уснем!",

– поделились они впечатлениями. Также подписчики спросили Анну, по какому поводу она радуется, но их любопытство так и не было удовлетворено.

Нашлись и скептики. Один такой отметил недостатки во внешности превицы: "По-моему, губы становятся больше чем грудь".

Два дня назад бывшая солистка "Блестящих" провела для подписчиков в Instagram марафон "вопрос-ответ". Певица ответила в сторис на вопросы, которые волнуют фанатов.

Большинство из них интересовались подробностями личной жизни и творчества владелицы аппетитных форм. Также поклонники в очередной раз подняли тему материнства, спросив, не собирается ли красотка в кором времени родить ребенка, но точного ответа так и не дождались, напоминает "Пятый канал".



Пышный бюст Анны никогда не давал покоя фанатам. Да и сама артистка не скрывала своей главной прелести, даже в казалось бы скромной одежде всегда показывала ее, могла и всем телом похвалиться, что постоянно вызывало бурную реакцию поклонников.