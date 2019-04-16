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"Кому укольчик?": Семенович сразила сексуальным образом

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Пикантный наряд подчеркнул прелести звезды

Блистательная Анна Семенович без устали радует своих верных обожателей новыми фотографиями и нарядами. Сегодня она порадовала своих подписчиков, нарядившись в костюм медсестры – короткий синий халатик не скрывал ни стройных ножек дивы, ни ее пышной груди.

"Спели, станцевали , но можем еще кого-то подлечить кому укольчик?" -

написала звезда на своей страничке в Instagram. Желающие получить укол от такой сексуальной медсестры тут же выстроились в очередь:

"Я бы не отказался", "Я бы каждый день болел с Такой Медсестричкой...!!!", "Мне укольчика пожалуйста", "Я очень хочу)", "Можно мне", "Нам укольчик)", "Как подлечишь?", "Заходи ко мне!", "Аня подлечи меня". 

Прекрасная Анна получила массу комплиментов:

"Какая вы позитивная ,какая жизнерадостная ,дарите тепло и любовь", "По моему на Россию надвигается эпидемия Аня в роли лисички-медсестрички,женщина кошка спасает мир", "всех сума свела", "Какая Вы прекрасная", "Красавица", "Аня, вы главное не болейте! Иначе кто спасет мир", "Люблю тебя Анна", "Кошечки!",  "шикарные", "Красотульки", "Какие кошечки", "Худышка Ань", "Хочу поцелуй от Анны".

Однако нашлись и недоброжелатели, которым показалось, что звезда явно переборщила с фоторедакторами.

"Зачем столько фотошопа?", "а схудила то как себя", "Очень виден фотошоп", "Жесткий фотошоп", - 

критики Семенович ядовито высказались (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Однако их слова потонули в море добрых слов, которыми наградили сексуальную медсестричку Анну ее поклонники.

Валентина МАЙОРОВА
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