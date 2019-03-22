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"Озабоченная Музой": Семенович показала все сразу

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Прекрасная певица блеснула глубоким вырезом и мыслями

Певица Анна Семенович поделилась своим богатым внутренним миром с интернет-пользователями, доказав, что в число ее достоинств входит не только звездная внешность.

"Для меня очень важно говорить с собой, говорить честно и по душам . Сначала в голове несутся мысли устраивая хаус, но потом из хауса рождается суть и ты начинаешь понимать, что все есть внутри тебя. Все ответы, все варианты твоей Судьбы и ты можешь выбрать любой, главное научиться слушать и успокаиваться доверяя Миру ", - 

написала дива на своей страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Подписчики пришли в восторг от глубоких раздумий великолепной Анны, правда, некоторые резонно предположили, что звезда ошиблась в правописании, написав "хаус" вместо "хаос".

"Хаус? или Хаос? это важно", "Аня ты очень права", "хорошие слова", "Ты умничка хорошо скозала", "Анечка, благодарю",  "Совершенно с вами согласен, есть методы выключения внутреннего диалога и они очень просты в исполнении, вообще не ожидал такой глубины психоанализа от вас", "Озабоченная Музой!", "Когда разговариваешь сам с собой, понимаешь, как редко удается пообщаться с умным, чутким и понимающим человеком...", –

всей душой откликнулись поклонники певицы на откровения своей любимицы.

Впрочем, большинство интернет-пользователей обратили внимание не на умные мысли, высказанные Анной, а на глубокий вырез на платье, в самом выгодном свете представивший главную гордость звезды – ее сногсшибательную грудь.

"Как всегда груд", "Бомба", "Богиня , ты всегда неповторимая", "Такая красивая и лицо и фигура", "Очаровательная девушка", "Красавица", "Красоточка!!!", "Невероятно красиво", "Хочу тебя", "Ання утебя очень красивые ноги и грудь", "Но просто шикарная Девушка", "Супер", - 

такие теплые слова обрушились на разоткровенничавшуюся Семенович (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).


Валентина МАЙОРОВА
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