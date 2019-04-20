Глюкоза со смехом засветила киску

Нескромное фото попало в Сеть

Певица любит время от времени "поддать жару" и появляется в весьма пикантных нарядах.

Наталья Чистякова-Ионова поделилась планами на вечер и заодно показала подтянутое тело. Фанатам, судя по всему, пришелся по душе сексуальный снимок. За считанные минуты публикация в Instagram набрала больше трех тысяч лайков.

На фото Глюкоза в ярком купальнике с многочисленными разрезами широко улыбается нарисованным героям популярного мультфильма "Том и Джерри". Поза у звезды при этом достаточно раскованная.

Подписчики живо отреагировали на свежий кадр и оставили множество комментариев. Одни восхищались красоткой, другие рассказывали, как проведут вечер сами (орфография и пунктуация сохранены).

"Класс", "Сериальчик", "А кто будет в роли кота?)" "Дал прикурить?" "Красотка", "Купальник супер пупер))) Респект)"

– написали пользователи.

Ранее Глюкоза предстала перед фанатами в прозрачной сетке.