Глюкоза со смехом засветила киску

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Певица любит время от времени "поддать жару" и появляется в весьма пикантных нарядах.
Наталья Чистякова-Ионова поделилась планами на вечер и заодно показала подтянутое тело. Фанатам, судя по всему, пришелся по душе сексуальный снимок. За считанные минуты публикация в Instagram набрала больше трех тысяч лайков.
На фото Глюкоза в ярком купальнике с многочисленными разрезами широко улыбается нарисованным героям популярного мультфильма "Том и Джерри". Поза у звезды при этом достаточно раскованная.
Подписчики живо отреагировали на свежий кадр и оставили множество комментариев. Одни восхищались красоткой, другие рассказывали, как проведут вечер сами (орфография и пунктуация сохранены).
"Класс", "Сериальчик", "А кто будет в роли кота?)" "Дал прикурить?" "Красотка", "Купальник супер пупер))) Респект)"
– написали пользователи.
Ранее Глюкоза предстала перед фанатами в прозрачной сетке.
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