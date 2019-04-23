"Противно смотреть": растолстевшая Семенович задрала платье

Оголившаяся звезда неприятно удивила поклонников

Роскошную Анну засыпали оскорблениями.

Певица снялась в откровенном наряде. В своем Instagram красотка показала свежее фото, где она то ли в черной комбинации с кружевами, то ли в платье, показывает соблазнительные ноги, высоко подняв подол. Плечи звезда кокетливо прикрыла курточкой.

Сексуальный снимок Семенович сопроводила философскими размышлениями.

"Мы притягиваем в свою Жизнь либо подобных себе людей, либо противоположностей . Похожие люди показывают нам самих себя, не похожие , дают возможность оценить самих себя в социуме и оценить свои моральные ценности Все для чего-то, вот понять бы для чего? Варианты", – написала она.

Неожиданно набежали злопыхатели, которые высказались о фигуре певицы, которой восхищаются поклонники-мужчины, и ее поведении (орфография и пунктуация сохранены).

"Норм пузо", "Толстенная", "вот это фото", "Хватит тебе показывать свои ляшки на каждом фото.Противно смотреть", "Тетя мотя", "А зачем выставлять себя на показ всему обществу? Или это доставляет тебе удовольствие?" "Поднять занавеску повыше",

– написали грубияны.

Однако далеко не все были столь категоричны. Большая часть подписчиков расхвалила прелести Семенович. Некоторые фанаты так завелись, что делали Анне неприличные предложения.

"А ножки, фигурка и личико красивые, внимание привлекает. И вообще, если есть что показать, пусть показывает..." "Супер", "Красавица", – отметили комментаторы.

Семенович часто балует поклонников эротичными снимками. После одной из таких публикаций пользователи предложили ей задуматься о карьере в фильмах для взрослых.