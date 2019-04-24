Звезде "Убойной силы" стало намного хуже

Состояние актера вызывает огромное беспокойство

Евгений Леонов-Гладышев так и не восстановился после нападения. Одна из коллег сообщила, что со здоровьем у него дела обстоят очень неважно.

"Женя совсем плох. Практически не разговаривает",

– рассказала StarHit актриса Московского Губернского театра Галина Бокашевская. И добавила, что "в больнице произошло кровоизлияние в мозг, от которого он не оправился до сих пор".

Родные актера собирали деньги на его реабилитацию из-за недостатка собственных средств. Все надеялись, что Евгений вернется в профессию, но, похоже, это невозможно.

Осенью прошлого года стало известно, что Леонов-Гладышев перенес кому, но смог прийти в себя. Актеру пришлось заново учиться говорить, поделились близкие.

Ранее, в августе, сообщалось, что звезда фильмов "Убойная сила" и "Место встречи изменить нельзя" получил серьезную травму. Якобы, когда актер собирался ехать из Санкт-Петербурга в Москву на съемки, на него напали неизвестные.

Евгения Борисовича доставили в больницу. Позже выяснилось, что его никто не бил, а он сам неудачно упал. "Зашел в магазин, около которого его и нашли", – отметила Бокашевская.

Леонов-Гладышев сыграл много ролей в кино. Он снимался в таких популярных фильмах и сериалах, как "Место встречи изменить нельзя", "Убойная сила" и других – всего в 70 с лишним. А в 1992 г. дебютировал и как режиссер – поставил две полнометражные картины и несколько эпизодов сериала "Улицы разбитых фонарей".