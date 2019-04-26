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Звезда "Тихого Дона" лишила родных наследства

Элина Быстрицкая. Фото: www.globallookpress.com
Единственной сестре может не достаться имущества

Споры о наследстве Элины Быстрицкой, которая умерла 26 апреля, начались еще несколько месяцев назад. Тогда о своих правах заявила сестра покойной Софья Шегельман. Женщина оперативно вернулась в Россию из Израиля, когда стало известно, что Быстрицкая планирует оставить все нажитое свой помощнице Ксении, которая ухаживала за ней.

Ксения была рядом с Элиной Авраамовной много лет, вела ее дела и помогала по хозяйству. Так как детей и внуков у знаменитости нет, то помощница может стать единственной наследницей – получить квартиру, дом и антиквариат. С таким решением покойной сестра категорически не согласна и угрожала судебным иском.

"Элина Авраамовна попала в больницу, и неожиданно объявилась родственница. По приезде в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал. Ксюшу называет шарлатанкой и собирается написать на нее заявление: мол, сестрица пригрела змею на груди",

рассказывала соседка артистки Starhit.

Как сообщает 360tv.ru, 4 апреля народной артистке исполнился 91 год, с днем рождения ее поздравил Владимир Путин, ответив, что Быстрицкая обладает самобытным талантом и удивительным обаянием.

Здоровье Элины Быстрицкой в последние годы оставляло желать лучшего. Известно, что Быстрицкая перенесла тяжелый бронхит, по словам сестры, актриса не могла встать с кровати и практически не видела.

Предполагается, что прощание с актрисой пройдет в понедельник, 29 апреля. 


Фоторепортаж
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Дарья ПЕТРОВА
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