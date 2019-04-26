"Молодым даст фору": Апина вышла на сцену в прозрачной блузке с декольте

Певица покорила фанатов своими формами

Алене Апиной уже давно перевалило за 50 лет, однако певица не стесняется демонстрировать свою фигуру. Алена появилась на одном мероприятии в прозрачной блузке с глубоким декольте, чем вызвала бурю эмоций у подписчиков.

"На открытии клуба МОСКВА в Питере! Спасибо за фотку!", - подписала свой снимок артистка.

Мнения фанатов по поводу внешнего вида Апиной разделились. Одни посчитали, что певица выглядит сексуально для своих лет. "Наша красавица!!!)))", "Алена супер !!! Молодым даст фору !!!", "Красотка!!!😍", "Алён,фото огонь!🔥", "Что в прошлом веке,что в нынешнем ничем не изменилась👏".

Другие же подписчики уверены, что артистка переборщила с нарядом. "Грудь необвисшая или силиконовая", "Много Photoshopa Видел Вас в аэропорту без грима. Страшная", "Да не произвела она никакой фурор) только опозорилась очередной раз".