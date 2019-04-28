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"Ох, эта мама Вика": Лопырева в купальнике встала на колени

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель в сексуальной позе показала прелести

Виктория Лопырева быстро привела себя в форму после родов и хвастается фигурой. Телеведущая показалась в смелом купальнике.

На кадре модель, сидя на коленях, демонстрирует купальник, который оголил ее бедро и эффектно подчеркнул пышный бюст.

Поклонники не смогли не отметить выдающуюся фигуру Виктории. "Вам к лицу материнство👍", "Опять в форме", "Викуля шикарная!!!!", "Вика, просто богиня красоты", "После беременности стала еще красивее!🔥", "Идеальная!!!😍", "Ох, эта мама Вика 😜".

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Однако нашлись и те, которым не дала покоя большая грудь Лопыревой. "Грудь в районе пояса", "Постарела", "Грудь большая ,до пояса.С возрастом будет вообще кринды,висеть ещё больше".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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