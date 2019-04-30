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"Персик": Кошкина лишила дара речи аппетитными формами

Яна Кошкина. Фото:instagram.com/yana_koshkina_official
Телеведущая делает красочный фотоотчет из путешествия

Яна Кошкина отдыхает в Доминикане и делится с поклонниками провокационными кадрами в соцсети, только и успевая менять один сексуальный купальник на другой. Очередное розовое бикини, в котором телеведущая сфотографировалась у бассейна спиной к объективу, свело фанатов с ума.

"У нас надвигается ураган... Но мы к нему готовы. P.S. опять без фотошопа) Вам же так больше нравится?"

– обратилась к подписчикам Кошкина.

Поклонники не заставили себя долго ждать и принялись восхвалять точеную фигуру артистки. Некоторые пользователи Сети отметили, что ягодицы Кошкиной выглядят аппетитнее, чем у самой Ким Кардашьян, известной своей пятой точкой.

"Симпатично", "Сочная", "Красотища!", "Яночка, ты, как всегда, великолепна", "Зачем тебе фотошоп, ты же и так хороша", "Персик", "Красивый вид, везет все-таки фотографу", – осыпали комплиментами Кошкину ее фанаты.

Ранее поклонники восхищались упругой грудью звезды. 

Полина ИВАНОВА
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