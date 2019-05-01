"Почти голая": Глюкоза расслабилась на отдыхе

Нибиру
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Наталья Чистякова-Ионова наслаждается теплом и дразнит поклонников сексуальными фото.
"Ну что?! Врываемся в май?!" – написала певица на своей странице в Instagram.
На снимке красотка позирует в купальнике, демонстрируя стройные ноги. Голову певицы прикрывает соломенная шляпа. Судя по всему, Глюкоза решила как следует отдохнуть на майских праздниках – в ее сторис появилось и видео. На кадрах звезда стоит на площадке для пляжного волейбола в окружении мужчин и льет воду из шланга, эротично изгибаясь.
Подписчикам соблазнительные снимки и видео пришлись по душе – они восхитились роскошной фигурой артистки и наперебой бросились угадывать, где же она проводит время (орфография и пунктуация сохранены).
"Поздравляю с первомаем Фигура шикк", "На даче? На Гавайях?" "Отличных выходных Наташа", "Вкусняшка", "А ножки просто прелесть", "Тело огонь", "О-о-о, уже почти голая! Потеплело, однако! Ждем жары!"
– написали поклонники.
Ранее Глюкоза снялась в пенной ванне.
Терпение Минска лопнуло
О хорошей цене на российское топливо ранее договорился украинский оппозиционер Бойко