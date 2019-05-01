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"Почти голая": Глюкоза расслабилась на отдыхе

Наталья Чистякова-Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показала жаркие кадры

Наталья Чистякова-Ионова наслаждается теплом и дразнит поклонников сексуальными фото.

"Ну что?! Врываемся в май?!" – написала певица на своей странице в Instagram.

На снимке красотка позирует в купальнике, демонстрируя стройные ноги. Голову певицы прикрывает соломенная шляпа. Судя по всему, Глюкоза решила как следует отдохнуть на майских праздниках – в ее сторис появилось и видео. На кадрах звезда стоит на площадке для пляжного волейбола в окружении мужчин и льет воду из шланга, эротично изгибаясь.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Подписчикам соблазнительные снимки и видео пришлись по душе – они восхитились роскошной фигурой артистки и наперебой бросились угадывать, где же она проводит время (орфография и пунктуация сохранены).

"Поздравляю с первомаем Фигура шикк",  "На даче? На Гавайях?" "Отличных выходных Наташа",  "Вкусняшка",  "А ножки просто прелесть",  "Тело огонь", "О-о-о, уже почти голая! Потеплело, однако! Ждем жары!"

– написали поклонники.

Ранее Глюкоза снялась в пенной ванне.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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