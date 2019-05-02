"Жара": жена Меладзе пощекотала нервы эффектным бюстом

Певица решилась на эксперимент с образом

Альбина Джанабаева опубликовала в соцсети свежий снимок, на котором позирует в непривычном для себя виде. Артистка одета в белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами, которая сексуально продемонстрировала ее шикарное декольте.

"Я, вот, наслаждаясь маем, потрудиться успела, а вечером лечу по миру... на Жару, в Дубай! Где ждёт всех "Мир.Труд и Май!"

– подписала кадр Джанабаева.

Дерзкий образ знаменитость дополнила модной прической с эффектом мокрых волос и броским макияжем с красными губами. Томный взгляд певицы произвел на ее поклонников не меньшее впечатление, чем выглядывающая из рубашки грудь.

"Вы такая красавица", "Альбина, какая же Вы красивая", "Восхищаюсь", "Ты самая настоящая Жара", "Прекрасная", "Стильная как всегда, обожаю вас", "Как Вы шикарны", "Шикарный образ", "Просто бомба", "Ох какое красивое фото!" – осыпали комплиментами Джанабаеву ее подписчики.

К слову, в последнее время певица все чаще стала экспериментировать с образами, которые показывает, принимая чувственные позы, чем сводит с ума не только мужскую часть своих фанатов, но и женскую.