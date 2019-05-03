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"Ах, какие мячики": Виторган прижался к полуобнаженному бюсту Глюкозы

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Волейбол сблизил артистов

Максим Виторган наслаждается майскими праздниками в приятной компании. Актер опубликовал в Instagram снимок, на котором он и Ростислав Хаит целуют грудь Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза.

"После волейбола",

– подписал кадр Виторган.

Фанаты пришли в полный восторг, многие представители сильного пола признались, что завидуют актеру, которого так близко к себе подпустила сексуальная певица.

"Когда организм требует Глюкозы...", "Позитивное фото", "Нормулек так, по сисичкам", "Ого, горячо", "Ах какие мячики....", "Я Макс такую же хочу!!!", "Какая же она красотка!! Повезло вам, мальчики", "Красава!" – прокомментировали кадр подписчики Виторгана.

Любопытно, что "лайк" снимку поставила и бывшая жена актера Ксения Собчак. В Сети полагают, что экс-супруги отправились вместе с сыном Платоном отдыхать в Испанию. 

Полина ИВАНОВА
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