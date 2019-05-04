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Звезды Stand Up разбились в ужасном ДТП

Артисты ехали на концерт

Участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП на Кубани.

Отмечается, что артисты ехали на концерт в Краснодар. При этом с собой они взяли попутчиков через сервис BlaBlacar. Всего в результате аварии погибли 5 человек. Их личность устанавливается, передает "Пятый канал".

Денис Маловичко в 2016 году стал "Лучшим учителем Адыгеи", также играл в КВН. В последнее время он принимал участие в телевизионном проекте Stand Up.

Елена Зуева в 2018 году попала в шоу, пройдя через кастинг и отборы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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