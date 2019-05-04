Звезды Stand Up разбились в ужасном ДТП

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
260 новости
Участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП на Кубани.
Отмечается, что артисты ехали на концерт в Краснодар. При этом с собой они взяли попутчиков через сервис BlaBlacar. Всего в результате аварии погибли 5 человек. Их личность устанавливается, передает "Пятый канал".
Денис Маловичко в 2016 году стал "Лучшим учителем Адыгеи", также играл в КВН. В последнее время он принимал участие в телевизионном проекте Stand Up.
Елена Зуева в 2018 году попала в шоу, пройдя через кастинг и отборы.
Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада
За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета