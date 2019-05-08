Ушел из жизни легендарный российский композитор

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Сегодня, 8 мая, скончался Евгений Крылатов – ему было 85 лет. Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. "Прекрасное далеко", "Три белых коня", "Крылатые качели" – все эти песни написаны Крылатовым.
О смерти композитора сообщил телеведущий Андрей Малахов. Уход из жизни музыканта также подтвердила его дочь.
"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", – цитирует "ТАСС".
Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов Крылатые качели и Прекрасное далеко. RIP #крылатов pic.twitter.com/aZwNtHnNyC— Андрей Малахов (@a_malahov) 8 мая 2019 г.
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