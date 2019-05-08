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Ушел из жизни легендарный российский композитор

Евгений Крылатов. Фото: www.globallookpress.com
Его произведения знакомы миллионам

Сегодня, 8 мая, скончался Евгений Крылатов – ему было 85 лет. Он написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. "Прекрасное далеко", "Три белых коня", "Крылатые качели" – все эти песни написаны Крылатовым.

О смерти композитора сообщил телеведущий Андрей Малахов. Уход из жизни музыканта также подтвердила его дочь.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", – цитирует "ТАСС". 

 

Дарья ПЕТРОВА
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