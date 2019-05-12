Мог быть отравлен: в смерти Доренко появилась странность

Тело журналиста запретили выдавать родственникам

Прощание с Сергеем Доренко, которое должно было состояться 12 мая, отменили. Об этом заявили на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Причиной такого решения стал особый документ. В нем говорится о запрете выдаче тела для захоронения из-за необходимости "повторной судебно-медицинской экспертизы".

Отмечается, что дочери Доренко от первого брака считают, что журналиста могли отравить.

Бывшая жена Сергея Марина Федоренкова рассказала, что ничего не знает о причинах отмены похорон.

"Честно, я сама не знаю, что там будет. Сейчас я туда еду, и будем разбираться", – цитирует ее телеканал "Звезда".

Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев подчеркнул, что повторного вскрытия не будет. По его словам, нужно дождаться результатов судебно-химического исследования.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – добавил Шигеев.

Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв грудной части аорты.