Мог быть отравлен: в смерти Доренко появилась странность

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Прощание с Сергеем Доренко, которое должно было состояться 12 мая, отменили. Об этом заявили на сайте радиостанции "Говорит Москва".
Причиной такого решения стал особый документ. В нем говорится о запрете выдаче тела для захоронения из-за необходимости "повторной судебно-медицинской экспертизы".
Отмечается, что дочери Доренко от первого брака считают, что журналиста могли отравить.
Бывшая жена Сергея Марина Федоренкова рассказала, что ничего не знает о причинах отмены похорон.
"Честно, я сама не знаю, что там будет. Сейчас я туда еду, и будем разбираться", – цитирует ее телеканал "Звезда".
Главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев подчеркнул, что повторного вскрытия не будет. По его словам, нужно дождаться результатов судебно-химического исследования.
"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", – добавил Шигеев.
Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая в центре Москвы. Причиной смерти стал разрыв грудной части аорты.
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