Телеведущая показала роскошное тело

Виктория Лопырева продолжает поражать подписчиков идеальной фигурой после родов. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram пикантный кадр.

На снимке Виктория стоит в сексуальной позе в золотой одежде, которая подчеркивает ее эффектные формы. Телеведущая отметила, что специально выложила это фото для тех, кто чувствует себя недостаточно сексуальным.

Подписчики не смогли устоять перед формами Лопыревой.

"Фигура уже идеальна, не смотря на недавнее материнство....как же так?", "Прекрасные слова👍. Шикарное фото😍", "Блин, ну как можно быть такой красивой😍", "Богиня 🙏🏼", "Ты идеальное тело", "Невероятная, женственная,сексуальная!!!!👍", "Огонь Вика 🔥", "Красивая фигура!!!🔥👌

Однако некоторые фанаты посчитали, что телеведущая переборщила с фотошопом. "Это фото только усиливает чувство не идеальности лично у меня", "Вика , ты жестока😂😂😂😂нам, неидеальным и так тяжело живется,еще ты со своим идеальными ногами", "Господи,сколько фотошопа! Где там самая женская красота?", "Перебор", "Отфотошопена до невозможности".