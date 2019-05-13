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СМИ: Кабаева впервые стала мамой

Алина Кабаева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая гимнастка родила двойню

У Алины Кабаевой 7 мая появились на свет два сына. Об этом сообщили несколько СМИ. По их информации, прославленная спортсменка стала мамой в Москве.

В центре акушерства и гинекологии имени Кулакова олимпийской чемпионке выделили вип-палату на четвертом этаже. У дверей дежурят телохранители, остальных рожениц перевели в другие отделения, пишет StarHit, ссылаясь на слова информированных источников. 

Лучшие врачи клиники принимали роды у знаменитости. Как назвали малышей, а также об их росте и весе пока ничего не известно. Помощник Кабаевой не раскрывают подробностей. Одна из них сказала: "Мы не комментируем слухи".

Между тем накануне Алина отметила день рождения. Ее поздравили тренер Ирина Винер и подопечные. На странице чемпионки в соцсети появилось видео ее прошлых выступлений.

В последнее время Алина Кабаева редко бывает на светских мероприятиях. Известная гимнастка старается не встречаться с журналистами, поэтому о ее личной жизни почти ничего не известно, отмечает "Свободная пресса"

Сама спортсменка не любит об этом говорить.В 2013 г. в одном из интервью онаа заявила: "Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь.... Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда". 

Между тем о детях гимнастки писали не раз. В 2008 г. журналисты заявили, что звезда родила мальчика, которого якобы назвали Дмитрием. В 2013-м гимнастку увидели в Сочи и решили, что она прилетела туда рожать. Позже, в марте 2015 г. сообщалось, что Кабаева родила ребенка. Опровержения этих данных от Алины не было, что породило слухи о правдивости информации. 

По итогам 2017 г. чемпионка попала в список самых влиятельных женщин России, напроминает URA.RU

Полина ДОРОЖКИНА
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