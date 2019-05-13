Зверева в короне наказали за протест

Эпатажный стилист заплатит рублем

Сергей Зверев опубликовал в соцсети видео. На нем артист общается с журналистами, окружившими его. Под роликом он написал:

"Сейчас в Тверском суде в зале номер 355 идет судебное заседание за мой пикет в защиту Байкала ⭐️⭐️⭐️ Ходатайство о съемке "Прямого эфира" в мой инстаграм отклонили. Прессу с камерами в зал суда не пустили, хотя заседание открытое!!! Пустили только небольшое количество прессы без камер, любую съемку запретили..."

Как стало известно ранее, стилиста оштрафовали за пикет на Красной площади в защиту Байкала. Такое решение принял Тверской суд Москвы. "Признать виновным и назначить штраф в размере 15 тысяч рублей", – зачитала постановление судья, передает РИА "Новости".

Артист пришел на слушание в короне и с группой поддержки. На вопрос судьи, где он работает, Зверев ответил, что он суперзвезда.

Когда судьи вышли из зала, чтобы принять решение, обвиняемый заявил, что продолжает сбор подписей в поддержку петиции об отмене строительства завода на Байкале. И добавил, что не каждому разрешено носить корону.

Представители стилиста обращались к суду с просьбой закрыть дело из-за отсутствия состава преступления. Однако стилиста признали виновным в "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Подписчики соцсети живо откликнулись на пост Сергея. Большинство из них, отметив, что Зверев "один из немногих", хвалили и благодарили его:

"Всегда был мужик-мужик, а образ – это для шоу", "Кто бы мог подумать, что у него яйца крепче, чем у большинства... а по виду и не скажешь! Изменил свое отношение к нему!!!!!! А где звезды с поддержкой?", "ТОЛЬКО ПОБЕДА! Вы наш герой! 🔥🔥🔥Все люди как люди, а Вы, СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, – СУПЕРЗВЕЗДА!", "Мы очень гордимся Вами. Вы один не побоялись встать на Красной площади, удачи Вам и низкий поклон за благие дела, за Байкал!!!", "Нереальный человек", "Как это смело. Сережа, дай бог Вам сил и здоровья и семейного тепла. Какой молодец, а ведь ни одна... "звездулька" не поддержала. Низкий вам поклон из Ялты", "Ты лучший!!!! Я (мы) за тебя!!!!! Питер и Ростов-на-Дону".

После заседания Зверев признался, что у него не было времени изучить законы о проведении пикетов. Однако сообщил, что собирается подавать на апелляцию, чтобы добиться справедливости.