"Эталон женственности": Кабо надела смелое бикини

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Ольга Кабо, несмотря на возраст, не стесняется откровенных нарядов, ведь и в 51 год у нее прекрасная фигура. Это видно и по новому фото, которое звезда поместила в соцсети. Поклонники в восторге.
На снимке актриса показана в черном раздельном купальнике. Причем на лифе и трусах вырезаны круги, сквозь которые проступают голые части тела, в частности, грудь видна почти целиком.
Летний сезон – время, когда нужно делиться секретами красоты и здоровья, напомнила актриса под кадром. И открыла собственные рецепт.
"Поможем организму жить и блистать... Все в наших руках! Главное – не лениться", – призвала кинозвезда подписчиков.
Те сразу отреагировали на публикацию, но мнения были разные. Одни хвалили:
"Эталон женственности и обаяния", "Богиня", "Великолепная!", "Очень красивый образ и прекрасная форма – восторг", "Ну разве можно быть такой красоткой?! Вам всегда 30",
"Пусть все завидуют тому, как Вы выглядите!", "Очень красивая", "Эталон женственности и обаяния", "Ольга, вы молодец, прекрасно выглядите и ничего не боитесь, всегда в форме, несмотря на бешеный ритм вашей жизни", "Оставайтесь всегда такой же солнечной и открытой", "Я не знаю актрис, которые бы были рождены в этот период и сейчас могут так хорошо и смело выглядеть", "Представляю, какого труда стоит так выглядеть и иметь такую фигуру", "Какая же вы все же красивая!", "А это белье, стиль белья тонко подчеркивает и показывает, что настоящая красота неподвластна времени!"
Другим вид Кабо пришелся не по душе. "Фото так себе. Раньше были лучше и художественнее. Обидно за вас, Ольга. Не идите на поводу", "Не лучшее фото", – распекали такие.
Актриса не осталась равнодушна к комментариям. Она многим отвечала – некоторых жестко осадила, кого-то благодарила.
Звезда не впервые оголяет прелести. Ранее, в бархатный сезон два года назад, проводя отпуск на черноморском побережье в Анапе, она также показалась в купальнике. И в тот раз поклонники восхищались ее отличной фигурой.
Ольга Кабо – знаменитая актриса, привлекательная женщина, супруга и мама. Ее старшей дочери от первого брака Татьяне 21 год. Младшему сыну, родившемуся во втором замужестве артистки, летом исполнится семь лет. Звезда родила его, когда ей было 44 года, отмечает "КП".
Французы устали от санкционной войны
На место срочно отправлены экстренные службы