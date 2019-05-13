"Эталон женственности": Кабо надела смелое бикини

Откровенный вид актрисы покорил многих

Ольга Кабо, несмотря на возраст, не стесняется откровенных нарядов, ведь и в 51 год у нее прекрасная фигура. Это видно и по новому фото, которое звезда поместила в соцсети. Поклонники в восторге.

На снимке актриса показана в черном раздельном купальнике. Причем на лифе и трусах вырезаны круги, сквозь которые проступают голые части тела, в частности, грудь видна почти целиком.

Летний сезон – время, когда нужно делиться секретами красоты и здоровья, напомнила актриса под кадром. И открыла собственные рецепт.

"Поможем организму жить и блистать... Все в наших руках! Главное – не лениться", – призвала кинозвезда подписчиков.

Те сразу отреагировали на публикацию, но мнения были разные. Одни хвалили:

"Эталон женственности и обаяния", "Богиня", "Великолепная!", "Очень красивый образ и прекрасная форма – восторг", "Ну разве можно быть такой красоткой?! Вам всегда 30", "Пусть все завидуют тому, как Вы выглядите!", "Очень красивая", "Эталон женственности и обаяния", "Ольга, вы молодец, прекрасно выглядите и ничего не боитесь, всегда в форме, несмотря на бешеный ритм вашей жизни", "Оставайтесь всегда такой же солнечной и открытой", "Я не знаю актрис, которые бы были рождены в этот период и сейчас могут так хорошо и смело выглядеть", "Представляю, какого труда стоит так выглядеть и иметь такую фигуру", "Какая же вы все же красивая!", "А это белье, стиль белья тонко подчеркивает и показывает, что настоящая красота неподвластна времени!"



Другим вид Кабо пришелся не по душе. "Фото так себе. Раньше были лучше и художественнее. Обидно за вас, Ольга. Не идите на поводу", "Не лучшее фото", – распекали такие.

Актриса не осталась равнодушна к комментариям. Она многим отвечала – некоторых жестко осадила, кого-то благодарила.

Звезда не впервые оголяет прелести. Ранее, в бархатный сезон два года назад, проводя отпуск на черноморском побережье в Анапе, она также показалась в купальнике. И в тот раз поклонники восхищались ее отличной фигурой.

Ольга Кабо – знаменитая актриса, привлекательная женщина, супруга и мама. Ее старшей дочери от первого брака Татьяне 21 год. Младшему сыну, родившемуся во втором замужестве артистки, летом исполнится семь лет. Звезда родила его, когда ей было 44 года, отмечает "КП".