"Мать драконов": звезда "Физрука" скинула белье

Актриса показалась в новом амплуа

Полина Гренц поразила своих поклонников, доказав, что ей по плечу любые роли.



"Огонь не может убить дракона",

– подписала Полина стильное фото, на котором она пугающе похожа на актрису Эмилию Кларк, сыгравшую в сериале "Игра престолов" Дейнерис Таргариен (Мать драконов).

Полуголая звезда вызвала бурю восторгов:

"Дракарис", "Бомбически", "Великолепно!!!", "Блин я в первую секунду подумала, что это Эмилия пост выложила ))", "Мать драконов. Очень похожи стали на Эмилию Кларк", "Мать, жги", "Потрясающая,слов нет", "Эмилия Кларк действительно на Вас похожа, но Вы намного красивей", "Классное сходство", "Наша лучьше", "Полина, Вы прекрасны!"

Некоторые решили, что актриса слишком уж увлеклась любимым сериалом:

"Кто то пересмотрел игру престолов", "Полина сходит с ума))) а так вообще годно!"

А самые преданные почитатели предложили Полине продолжить карьеру в Голливуде:

"Снимаем продолжение игры престолов срочно", "Иди на кастинг к приквелу игры престолов :)", "Вы бы идеально подошли на эту роль. Актерское мастерство на уровне" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

