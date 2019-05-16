После переезда Краско к бывшей всплыли пикантные подробности

Все смешалось в доме престарелого артиста

Артист Ивана Краско никак не может разобраться со своими женщинами.

В студии программы "На самом деле" вновь закипели страсти: бывшие жены Краско на всю страну начали бурно выяснять отношения. Со своей четвертой супругой, Натальей Шевель, Иван Иванович развелся в конце прошлого года. после этого Краско планировал вернуться к предыдущей жене - матери двоих его детей Наталье Вяль. Артист даже назвал ее свой невестой и задумался о повторном бракосочетании. Однако жизнь скорректировала планы звезды.

Выяснилось, что Вяль давно встречается с другим мужчиной – ее избранником стал режиссер Александр Большаков. Более того, третья супруга Краско уже беременна от своего возлюбленного.

Эта новость вызвала раздражение у Шевель, в эфире она открыто высказала свое недовольство и заявила, что о беременности должен узнать Краско. Четвертая жена артиста не понимает, зачем третья супруга Краско увела у нее мужа, если не собиралась с ним жить. Шевель утверждает, что у нее есть компромат на Вяль – видео, подтверждающее ее связь с Большаковым.

Краско, которому 88 лет, был шокирован новостью о беременности третьей супруги – ведь ранее та уверяла его, что он – лучший мужчина в ее жизни. Впрочем, Вяль призналась, что живет с престарелым артистом не как с мужем, а как с другом. Да и вообще, она не уверена в том, что беременна. При этом проходить детектор лжи Вяль на всякий случай отказалась.







