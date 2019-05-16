"Рассадник бубонной чумы": Алсу заплевали после скандала на шоу "Голос"

Грязная игра певицы вызвала бурю негодования у россиян

Фальшивый триумф дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" сейчас не обсуждает только ленивый. Накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой, всплывшую после проверки, никто не воспринял спокойно. Публика при этом разделилась на два лагеря – одни защищают Алсу, другие возмущены купленным финалом. Многие весьма нелицеприятно высказались о певице и ее семье.

Так, экс-звезда "Дома-2" Рустам Солнцев в выражениях не стеснялся, назвав Алсу и ее близких "рассадниками бубонной чумы африканских свиней".

Шоумен заявил, что звездной семье наплевать на правила, отметив, что видит таких людей насквозь. Солнцев поразился, что певица последовала чьему-то безумному совету и подставила своего ребенка.

"…а ведь выйдет бывало эта Алсу – худенькая, в платье, да как посмотрит в камеру крупным планом – ну как святая. Знаете, я этих святош насквозь вижу. У меня дар", – заявил он в видеообращении. Ролик опубликован на его Yotube-канале.

Солнцев подчеркнул, что еще 12 лет назад был уверен, что Алсу и ее окружение – "непорядочные люди", дав понять, что теперь он наслаждается случившимся скандалом: "Я смеюсь и имею на это полное право".

"Я вас поздравляю ребята с тем, что теперь вы имеете статус рассадников бубонной чумы африканских свиней… Вам не стремно от самих себя? Вы вообще как в зеркало –то смотрите?"

– заключил Солнцев.