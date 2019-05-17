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"Приходит": Шейк в лифчике утаила секрет

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Супермодель порадовала фанатов откровенным кадром

Ирина Шейк разместила в соцсети очередное соблазнительное фото. Поклонники не только восхищены, но и заинтригованы.

На снимке знаменитость стоит, задумчиво глядя вдаль. На ней черный бюстгальтер, из которого видна роскошная грудь. Образ дополняет небрежная прическа – волосы выглядят как мокрые будто то манекенщица побывала в ванне.

"Приходит 🔜 .. с",

– загадочно подписала кадр Ирина.

Восторгу фанатов не было предела. Они бурно отреагировали на пост:

"У тебя самое прекрасное лицо. Нет операций, нет ботокса, нет наполнителей. Просто чистая красота", "Она одна из самых естественных моделей. Люблю ее подлинную и экзотическую красоту", "И бог создал совершенство❤️❤️ Ты определенно самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", "Девушка выглядит потрясающе 🔥❤️🔥".

Что бы не надела модель, все выглядит на ней безупречно. Она поддерживает форму: следит за питанием, хотя диеты, по ее словам, ненавидит – просто старается не переедать, – постоянно занимается фитнесом, любит инфракрасную сауну и посещает салоны, экспериментируя со всеми последними новинками косметологии. 

К русской бане певица испытывает обобую слабость, веь родом она из нашей страны. И в Америке, где она живет посещает парилку "один или два раза в неделю". По ее словам, "горячий веник помогает коже очиститься, пар раскрывает поры", а "затем нужно принять холодный душ – разница температур делает кожу упругой".

А главный секрет привлекательности звезды – здоровый сон. Модель старается спать не меньше восьми часов, чтобы выглядеть посвежевшей и отдохнувшей, пишет "КП".

Полина ДОРОЖКИНА
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