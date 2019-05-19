"Молодость не вечна": Лободу без макияжа напугали скорым концом

Звезда показала шикарное тело и получила дурное пророчество

Певица поделилась сексуальным фото с отдыха.

Светлана Лобода снялась в номере отеля в купальнике, игриво подписав фото: "no shoes no news". Прелести красотки оценили тысячи поклонников, оставив множество лайков. Среди восхищенных был и коллега по цеху Александр Буйнов.

Пользователи нашли, что артистка в великолепной форме и отметили, что без макияжа Лобода выглядит очень мило. Другие же почему-то злорадно отметили, что молодость не вечна и намекнули, что всему приходит конец (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вот эта форма отличная, не надо поправляться, пожалуйста", "хорошо что пока есть что показывать ,но молодость не вечна и всему когда то приходит конец. Но пока это не касается лично тебя то думается что немного времени все таки есть. И ткт главное.... как его использовать. Но нужно учитавать тот факт ,что за все когда то спросится....." "Ну и правильно. Отдохни уже немножко", "Сексуальная", "Ты огонь!!! Света!" "Какая же хорошеньуая без макияжа!"

– отметили комментаторы.