Сына Талькова наказали за пьяную выходку

Молодой человек признал вину

Игорь Тальков-младший лишен водительских прав на два года и оштрафован на 200 тыс. рублей. Такое решение 21 мая принял Чертановский суд Москвы.

Молодой человек признан "виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ", сообщает РИА "Новости". Указанная статья применяется за "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Дело наследника звезды 90-х рассматривалось в особом порядке по его же просьбе. Младший Тальков хотел как можно быстрее уладить вопрос и полностью согласился с предъявленным обвинением, что стало смягчающим обстоятельством, при котором суд не смог назначить максимальное наказание.

Сначала прокурор просил более жесткого приговора. Он заявил, что подсудимый должен заплатить 250 тыс. руб. и не иметь возможности садиться за руль три года.

Во время процесса стало известно, что у Талькова-младшего не двое, а трое детей. Сам певец объяснил это тем, что старший ребенок 2011 г.р. по документам к нему отношения не имеет и живет в другой стране, передает "МК".



Узнав, что Игорь помогает первенцу, даже прокурор смягчился. Он не противился более мягкому наказанию для музыканта.

К тому же сын известного певца раскаялся. "Впредь не буду вступать в прения с сотрудниками ДПС", – заверил молодой человек в последнем слове на суде.

Наследника Талькова-младшего наказали за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В конце ноября прошлого года на юге Москвы автоинспекторы остановили его "Джип Гранд Чероки" на юге Москвы. Игорь Тальков-младший был сильно пьян и невменяем.



Он отказался проходить экспертизу, и своей вины не признал. А на замечания гаишников отвечал грубо, требовал"отвязаться" от художника". На него завели уголовное дело.

Игорю Талькову-младшему 37 лет. Он рок-музыкант, певец, автор песен, поэт и киноактер, оcнователь группы "МирИмиР".

Его отец – знаменитый артист Игорь Тальков-старший – погиб 6 октября 1991 г. во Дворце спорта "Юбилейный "в Санкт-Петербурге. Его застрелили перед выступлением.

В начале ноября 2018 г. расследование убийства певца было возобновлено. Его сын странно отнесся к этому. До этого он говорил, что не хочет знать, кто убил отца.