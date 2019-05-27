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"Не для слабонервных": дочке Салтыковой порвали лицо

Ирина Салтыкова. Фото: www.globallookpress.com
Красотка попала в ужасную историю

Дочь певицы Ирины Cалтыковой Алиса поделилась по-настоящему душераздирающей историей.

"6 месяцев назад меня покусала за лицо овчарка (фото не выкладываю, так как зрелище не для слабонервных!) были порваны на две части верхняя и нижняя губы, и перегрызена рука (поскольку от зверя пришлось отбиваться.)", - 

написала она на своей страничке в Instagram. Алиса рассказала, что звездная мама сразу отвезла ее в подмосковную клинику, где, на счастье Салтыковой, дежурил пластический хирург. 

"Когда я проснулась после наркоза, я не поверила своим глазам! Ровно и ювелирно были сшиты губы! Я расплакалась, как только посмотрела в зеркало, так как ожидала, что на всю жизнь останусь с изуродованным лицом!", - 

призналась Алиса. Она добавила, что потом ей пришлось делать повторную операцию, чтобы избавиться от рубцовой ткани, и от души поблагодарила хирургов, которые спасли ее лицо.

"И хочу еще сказать слова молодым девочкам – не ложитесь под скальпель без нужды! Благодарите Бога за свои прекрасные личики!!!", - 

проникновенно обратилась Салтыкова ко всем, кто добровольно ложится под нож и делает пластику.

Комментаторы пришли в ужас и спросили у Алисы, как же так вышло, что собака порвала ей лицо. На это девушка ответила:

"Собаку с детства знаю, но она уже старенькая и агрессивная стала..."

Комментаторы поздравляли Салтыкову с чудесным спасением и искренне радовались за нее:

"Алисочка!Все прекрасно,Вы красавица!!!Спасибо хирургам,а Вам здоровья и любви!!!Берегите себя", "У Вас ничего не видно! Действительно золотые руки! Хорошо, что все обошлось!!!", "Какие мудрые слова про то, что нужно ценить то, что есть от рождения! Вы и ваша мама действительно красавицы и выглядите намного "дороже" и шикарнее однотипных девушек, прибегающих к пластике просто так. Берегите себя!", "Алиса ты крутая и красотка)дай Бог тебе счастья и любви" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

 

Валентина МАЙОРОВА
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