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Тарзан оценил проблемы американцев

Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Муж неувядающей Наташи Королевой оказался настоящим экспертом

Стриптизер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, скептически оценил рекомендации исследователей Американского гериатрического общества по избавлению от лишнего веса и жира на животе.

"Я не силен в терминах, но скажу, что у американцев свои проблемы в голове. Для избавления от жира принцип старый и простой: берешь больше и кидаешь дальше", -

заявил Тарзан корреспонденту URA.RU

В свою очередь, специалисты из Соединенных Штатов посоветовали стареющим мужчинам заниматься интервальными тренировками. Эксперты считают, что, если чередовать интенсивные и низкие физические нагрузки, это поможет людям с лишним весом избавиться от жира и увеличить мышечную массу. К такому выводу ученые пришли после десятинедельного эксперимента, в котором участвовали люди старше 70 лет, сообщает Medical XPress.

При этом медики подчеркивают, что интервальные тренировки оказались полезнее для мужчин, чем для женщин, отмечает RT

Валентина МАЙОРОВА
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