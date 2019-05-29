Муж неувядающей Наташи Королевой оказался настоящим экспертом

Стриптизер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, скептически оценил рекомендации исследователей Американского гериатрического общества по избавлению от лишнего веса и жира на животе.

"Я не силен в терминах, но скажу, что у американцев свои проблемы в голове. Для избавления от жира принцип старый и простой: берешь больше и кидаешь дальше", -

заявил Тарзан корреспонденту URA.RU.

В свою очередь, специалисты из Соединенных Штатов посоветовали стареющим мужчинам заниматься интервальными тренировками. Эксперты считают, что, если чередовать интенсивные и низкие физические нагрузки, это поможет людям с лишним весом избавиться от жира и увеличить мышечную массу. К такому выводу ученые пришли после десятинедельного эксперимента, в котором участвовали люди старше 70 лет, сообщает Medical XPress.

При этом медики подчеркивают, что интервальные тренировки оказались полезнее для мужчин, чем для женщин, отмечает RT.