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Умерла звезда фильма "Крестный отец"

Фото: pixabay.com
Актеру было 85 лет

Кармине Кариди, сыгравший во втором части культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы роль противника дона Корлеоне Кармине Розато, скончался 29 мая в Лос-Анджелесе. 

По сообщению портала TMZ, актер ушел из жизни в клинике Cedars Sinai в окружении друзей и семьи. Представитель Кариди рассказал, что в клинику артист попал 25 апреля, после того, как неудачно упал и травмировал спину. Проведя больше месяца в больнице, Кариди подхватил пневмонию.

Доктора были настроены оптимистично, однако в субботу, 25 мая, здоровье артиста резко ухудшилось. Ряд СМИ сообщает, что актер впал в кому, однако друзья опровергают эту информацию.

Актерская карьера Кариди продлилась более 60 лет, он снялся примерно в сотне кинолент. В 2004 г. он был исключен из Академии кинематографических искусств за разглашение сюжета кинофильма, который еще не вышел на экраны.


Валентина МАЙОРОВА
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