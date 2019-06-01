В Сети появилось фото Ким Чен Ына на фоне рыдающих маленьких девочек

После жутких слухов о расстреле дипломатов лидер КНДР показался на публике

Глава государства посетил дворец школьников "Путь учебы в 1000 ли". Реакция детей на приезд высокого гостя была странной.

Репортажные снимки появились на сайте Северокорейского центрального телеграфного агентства. На одном из фото довольный Ким Чен Ын удобно расположился на раскладном стуле. Упитанный лидер КНДР позирует на фоне маленьких худеньких девочек в гимнастических трико. Лица у детей совсем не радостные – большинство рыдает. При этом непонятно, плачут ли они от радости либо от испуга.

ЦТАК опубликовало фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей pic.twitter.com/3DQ83mLR1M — A (@arthemepetrov) 1 июня 2019 г.

Визитом в новое здание дворца Ким Чен Ын, между тем, остался недоволен. Проектировщиков он разнес в пух и прах, назвав их работу халтурой и приспособленчеством. Дворец построили "не в соответствии с целью и назначением объекта внешкольного образования", заявил он.

Напомним, накануне южнокорейские СМИ распространили новость о том, что глава КНДР приказал расстрелять дипломатов, виновных, по его мнению, в провале переговоров Пхеньяна и Вашингтона по ядерному оружию.