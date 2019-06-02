Нибиру
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Бывшая участница "Дома-2" и порнозвезда Елена Беркова рассказала, что выбрала эту стезю совершенно случайно.
"В порно я попала через кастинг ))) как вы думаете, что делают на кастинге в порно? ...ха))) я и сама не представляю))) Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: "а почему бы нет?!",
-– призналась Беркова в Instagram.
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Тернистый путь к успеху через порно!!! Заехала к моей @dr.natalli - спасительнице лица моего🥰 друзья, ходите к косметологу и ухаживайте за собой регулярно, дабы не было потом мучительно больно🤪Так вот мы, как всегда, разговорились и речь зашла о порно, хотите расскажу как я туда попала?! Конечно хотите))) Итак тернистый путь к успеху через порно!!! Для меня успех - делать то, что ты хочешь и получать за это отдачу, которую желаешь. А значит он к меня есть😉 В порно я попала через кастинг ))) как вы думаете, что делают на кастинге в порно? ...ха))) я и сама не представляю))) Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: «а почему бы нет?!» Мне было интересно, я конечно не искала этого специально, но в предложенных обстоятельствах стыд, страх и стереотипы отпустила с радостью) Кстати, вопреки всеобщему мнению это не было моей профессией никогда. Я вольная птица, смелая, без ограничений, пробовала все, что хотела , интересующаяся всем, что меня будоражит и жадная к жизни, удовольствиям и впечатлениям. Реально быть порно актрисой - это образ жизни и очень непростой. А я так побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла. Ну давайте - сыпьте свои вопросы об этом, постараюсь на все ответить)) #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #порно #берковапорно #красивоелицо #любисебя
При этом она отметила, что ей "было интересно". Правда, как утверждает звезда, со временем ей это надоело, поэтому " побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла".
Беркова также рассказала, что привыкла быть успешной и в этом бизнесе ей также удалось реализовать себя.
Пост порнозвезды собрал массу комментариев. Некоторые подписчики отнеслись к словам Берковой с недоверием:
" Лена, кому вы лапшу вешаете? В изящную профессию дамы приходят или после изнасилования, как Саша Грей, или после раннего секса как ЛенатРайф. У Вас был особый путь?".
Были и те, кто, наоборот, дарил экс-участнице "Дома-2" букеты комплиментов.
"Ты просто огонек, который зажигает сердца и дарит тепло", "Шикарна", "Молодчинка", "Горячая штучка", -– писали поклонники творчества Берковой.
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