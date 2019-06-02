Об участии в постельных сценах Елена Беркова узнала перед самыми съемками

Бывшая участница "Дома-2" и порнозвезда Елена Беркова рассказала, что выбрала эту стезю совершенно случайно.

"В порно я попала через кастинг ))) как вы думаете, что делают на кастинге в порно? ...ха))) я и сама не представляю))) Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: "а почему бы нет?!",

-– призналась Беркова в Instagram.

При этом она отметила, что ей "было интересно". Правда, как утверждает звезда, со временем ей это надоело, поэтому " побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла".

Беркова также рассказала, что привыкла быть успешной и в этом бизнесе ей также удалось реализовать себя.

Пост порнозвезды собрал массу комментариев. Некоторые подписчики отнеслись к словам Берковой с недоверием:

" Лена, кому вы лапшу вешаете? В изящную профессию дамы приходят или после изнасилования, как Саша Грей, или после раннего секса как ЛенатРайф. У Вас был особый путь?".

Были и те, кто, наоборот, дарил экс-участнице "Дома-2" букеты комплиментов.

"Ты просто огонек, который зажигает сердца и дарит тепло", "Шикарна", "Молодчинка", "Горячая штучка", -– писали поклонники творчества Берковой.