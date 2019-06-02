Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезда "Дома-2" раскрыла секреты успеха в порноиндустрии

Елена Беркова. Фото: www.globallookpress.com
Об участии в постельных сценах Елена Беркова узнала перед самыми съемками

Бывшая участница "Дома-2" и порнозвезда Елена Беркова рассказала, что выбрала эту стезю совершенно случайно.

"В порно я попала через кастинг ))) как вы думаете, что делают на кастинге в порно? ...ха))) я и сама не представляю))) Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: "а почему бы нет?!", 

-– призналась Беркова в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тернистый путь к успеху через порно!!! Заехала к моей @dr.natalli - спасительнице лица моего🥰 друзья, ходите к косметологу и ухаживайте за собой регулярно, дабы не было потом мучительно больно🤪Так вот мы, как всегда, разговорились и речь зашла о порно, хотите расскажу как я туда попала?! Конечно хотите))) Итак тернистый путь к успеху через порно!!! Для меня успех - делать то, что ты хочешь и получать за это отдачу, которую желаешь. А значит он к меня есть😉 В порно я попала через кастинг ))) как вы думаете, что делают на кастинге в порно? ...ха))) я и сама не представляю))) Мой кастинг был на художественный фильм о древнем Риме, стандартные проходки в купальнике. Меня взяли, а на площадке уже обнаружилась правда, и я подумала: «а почему бы нет?!» Мне было интересно, я конечно не искала этого специально, но в предложенных обстоятельствах стыд, страх и стереотипы отпустила с радостью) Кстати, вопреки всеобщему мнению это не было моей профессией никогда. Я вольная птица, смелая, без ограничений, пробовала все, что хотела , интересующаяся всем, что меня будоражит и жадная к жизни, удовольствиям и впечатлениям. Реально быть порно актрисой - это образ жизни и очень непростой. А я так побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла. Ну давайте - сыпьте свои вопросы об этом, постараюсь на все ответить)) #беркова #дом2 #еленаберкова #приз #сексуальныйдень #порно #берковапорно #красивоелицо #любисебя

Публикация от Elena Berkova (@berkova)

При этом она отметила, что ей "было интересно". Правда, как утверждает звезда, со временем ей это надоело, поэтому " побаловалась, удовлетворила интерес и дальше пошла".

Беркова также рассказала, что привыкла быть успешной и в этом бизнесе ей также удалось реализовать себя.

Пост порнозвезды собрал массу комментариев. Некоторые подписчики отнеслись к словам Берковой с недоверием:

" Лена, кому вы лапшу вешаете? В изящную профессию дамы приходят или после изнасилования, как Саша Грей, или после раннего секса как ЛенатРайф. У Вас был особый путь?".

Были и те, кто, наоборот, дарил экс-участнице "Дома-2" букеты комплиментов.

"Ты просто огонек, который зажигает сердца и дарит тепло", "Шикарна", "Молодчинка", "Горячая штучка", -– писали поклонники творчества Берковой.

 

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей