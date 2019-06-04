"Не была лучшей": Валерия оценила выступление дочери Алсу

Страсти вокруг скандала в знаменитой семье не утихают

Микелла Абрамова, больше известная как дочь поп-исполнительницы Алсу, не должна была участвовать в шоу "Голос", убеждена певица Валерия. За спиной девочки, пояснила она, стояла звездная мама, фанаты которой в любом случае поддержали бы наследницу, даже если бы она просто открывала рот.

Микелла же, по мнению Валерии, "не была лучшей или худшей" на проекте. Правда, репертуар ее подвел.Начинающая вокалистка взяла неудачную композицию, которую спела "недостаточно эффектно".

Откровения одной из известнейших в России блондинок прозвучали в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". Там же она отметила, что считает дочь Алсу "мегаталантливой", тем не менее детям медийных людей не следует участвовать в конкурсах. В противном случае невозможны одинаковые условия для всех.

Напомним, скандал вокруг семьи Алсу разгорелся после того, как победу Микеллы в шоу "Голос" признали сфабрикованной, аннулировав ее.







