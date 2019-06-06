Панкратов-Черный попал в реанимацию

Актер потерял сознание

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Его состояние крайне тяжелое.

Народный артист находится без сознания. У него резко – до критического минимума – упало давление. Знаменитость поместили в реанимацию, сообщает телеграмм-канал Mash.

Александр Панкратов-Черный потерял сознание на съемках сериала "ИП Пирогова". Это произошло, когда заканчивали снимать одну из сцен с участием актера (он играет отца главной героини), уточняет Mash.

Позже стало известно, что угрозы жизни Александра Васильевича нет. На самом деле он всего лишь перегрелся на солнце во дворе дома на Фрунзенской набережной в Москве. Из-за этого у актера сильно понизилось давление, он потерял сознание и его увезли в больницу. В пятницу, 7 июня, Панкратова-Черного переведут в обычную палату, пишет Baza.

Утром в четверг, 6 июня Александр Васильевич почувствовал себя плохо и упал в обморок. Врачи приехавшей по вызову "скорой" осмотрели его и увезли в больницу, писал телеграмм-канал Mash чуть ранее.

По предварительным данным, это случилось на детской площадке, расположенной на Французской набережной, отмечает "РЕН ТВ".

В апреле поступала информация, что Панкратова-Черного увезли в одну из столичных больниц с серьезным заболеванием сухожилий, которое грозит неподвижностью рук. Тогда говорилось, что актеру потребовалось хирургическое вмешательство.

Актер снимался во многих фильмах. Наибольшую популярность ему принесли роли в таких картинах. как "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Где находится нофелет", "Ширли-мырли", "Палата № 6", а также в сериалах "Мастер и Маргарита", "Деффчонки" и "Кухня".