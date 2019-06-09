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Звезда "Улицы разбитых фонарей" бросил жену ради сочной студентки

Сергей Селин. Фото: www.globallookpress.com
Селин рассказал, что давно хотел развестись и не смог устоять, увидев 17-летнюю красотку

Актер Сергей Селин, известный ролью Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", признался в изменах. Последним увлечением звезды стала 17-летняя студентка.

По словам актера, он не смог устоять перед красотой девушки и уже давно готов развестись с женой.

"Мы начинали обсуждать, иногда по три-четыре часа, и в конце разговора находили точки соприкосновения и продолжали жить дальше", -– говорил Селин о взаимоотношениях с экс-супругой.

Он вспоминает, что в конце 2000-х отношения окончательно дали трещину. Как раз в это время на горизонте и появилась студентка Анна. С ней он познакомился, когда читал лекцию в институте. В итоге бурный роман закончился отношениями. Более того, молодая красавица родила Дукалису двоих детей – Марию и Макара.

Впрочем, и о сыне от прошлого брака актер никогда не забывал. По словам Селина, он помог парню построить бизнес. Что касается бывшей супруги, актер оставил ей шикарную квартиру и крупную сумму денег, на которые она активно путешествует.

Андрей ДОВЛАТОВ
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