Машину Запашного протаранили в Москве

Известный дрессировщик с детьми попал в аварию

Аскольд Запашный с семьей ехал по Ленинскому проспекту на своем "Лексусе LX570". Неожиданно в его автомобиль сзади влетела другая машина.

ДТП случилось в ночь на 10 июня. Худрук Большого Московского цирка не пострадал. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, пишет телеграмм-канал Mash.

Знаменитый дрессировщик вызвал сотрудников ГИБДД. Водителя машины, которая протаранила его внедорожник, ищет полиция.

Сам известный циркач написал в соцсети, что "встретил семью с вокзала в 02:30 и попал в ночное ДТП". И добавил:

"Существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии".

Поклонники артиста откликнулись на сообщение. "Все обошлось и все живы и здоровы! Берегите себя и своих близких!", "Вообще-то спецом прям сделал то... или обкуренный", "Слава богу, что все хорошо кончилось. И никто не пострадал и виновный найден. Надеюсь, его накажут и он в дальнейшем будет соблюдать ПДД, это может спасти не одну жизнь", – отметили они.

Ранее, в сентябре 2018 г. в похожее ДТП попал брат Аскольда – Эдгар Запашный. Сам он остался цел и невредим а в машине не открывалась дверь.

До этого, в июле, Аскольда Запашного срочно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у артиста возникли проблемы с внутренними органами. Дрессировшик попал в больницу, после того как упал с водных лыж.