Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Машину Запашного протаранили в Москве

Аскольд Запашный. Фото: www.globallookpress.com
Известный дрессировщик с детьми попал в аварию

Аскольд Запашный с семьей ехал по Ленинскому проспекту на своем "Лексусе LX570". Неожиданно в его автомобиль сзади влетела другая машина.

ДТП случилось в ночь на 10 июня. Худрук Большого Московского цирка не пострадал. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, пишет телеграмм-канал Mash.

Знаменитый дрессировщик вызвал сотрудников ГИБДД. Водителя машины, которая протаранила его внедорожник, ищет полиция.

Сам известный циркач написал в соцсети, что "встретил семью с вокзала в 02:30 и попал в ночное ДТП". И добавил:

"Существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии".

Поклонники артиста откликнулись на сообщение. "Все обошлось и все живы и здоровы! Берегите себя и своих близких!", "Вообще-то спецом прям сделал то... или обкуренный", "Слава богу, что все хорошо кончилось. И никто не пострадал и виновный найден. Надеюсь, его накажут и он в дальнейшем будет соблюдать ПДД, это может спасти не одну жизнь", – отметили они.

Ранее, в сентябре 2018 г. в похожее ДТП попал брат Аскольда – Эдгар Запашный. Сам он остался цел и невредим а в машине не открывалась дверь.

До этого, в июле, Аскольда Запашного срочно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у артиста возникли проблемы с внутренними органами. Дрессировшик попал в больницу, после того как упал с водных лыж.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей