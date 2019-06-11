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Программу "В мире животных" покинул звездный ведущий

Николай Дроздов. Фото: www.globallookpress.com
Ученого подвело здоровье

Николай Дроздов решил уйти с ТВ. Он сообщил, что давно не был в студии, и на экраны выходят старые записи "В мире животных". Большая нагрузка уже не по плечу ведущему.

"Меня все просят, а я отказался. Столько уже лет! " 

– признался зоолог корреспонденту сайта "Комсомольская правда". А затем добавил:

"Уже полгода не снимаюсь. Если видите на "Карусели" выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю – пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну".  

Одна из главных причин ухода ведущего с телевидения – серьезные травмы, которые он получил после неудачного падения в январе. Из-за нескольких переломов Николай Николаевич постоянно ходит в больницу на процедуры.

Летом он не станет, как прежде, читать лекции в фестивалях в Крыму, а уедет на лечение и серьезно займется здоровьем. Ведущий не передумает и не вернется в программу, которой посвятил 40 лет. А вот профессором МГУ остается по-прежнему и продолжает преподавать, ведь это, по его словам, "любимое занятие".

Передача "В мире животных" впервые вышла на экраны в 1968 году. Николай Дроздов присоединился к съемочной группе через несколько лет и с тех пор рассказывал о жизни зверей в естественной среде обитания, не думая, что задержится там надолго. Однако благодаря программе он не только стал звездой, но и получил несколько наград.

С 2016 г. программу стали транслировать на канале "Карусель", и у знаменитого ведущего появился молодой помощник Алексей Лапин, а он с того времени лишь присутствовал в каждом выпуске.

В прошлом году Дроздов сказал, что спокоен за будущее легендарной передачи, так как видит в Лапине преемника. Один из пяти выпусков Алексей делал один, а Дроздов должен был только контролировать результат, пишет StarHit. 

Полина ДОРОЖКИНА
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