Бессменный ведущий "В мире животных" получил серьезные травмы

О том, что Николая Дроздова госпитализировали сообщил РЕН. По данным телеканала, у журналиста переломы ребер. Известно, что его госпитализировали в одну из столичных клиник из Подмосковья.

Официально информацию пока не подтверждена.