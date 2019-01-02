Нибиру
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О том, что Николая Дроздова госпитализировали сообщил РЕН. По данным телеканала, у журналиста переломы ребер. Известно, что его госпитализировали в одну из столичных клиник из Подмосковья.
Официально информацию пока не подтверждена.
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