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Николая Дроздова доставили в больницу

Бессменный ведущий "В мире животных" получил серьезные травмы

О том, что Николая Дроздова госпитализировали сообщил РЕН. По данным телеканала, у журналиста переломы ребер. Известно, что его госпитализировали в одну из столичных клиник из Подмосковья.

Официально информацию пока не подтверждена. 

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