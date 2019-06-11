Звезда популярных сериалов родила в бассейне

Чтобы родить малыша, российская артистка отправилась в далекую Мексику

Актриса Софья Каштанова раскрыла сенсационные подробности своих родов: оказывается, ее первенец появился на свет в акушерском бассейне.

"Меня поместили в него уже не припомню в какой момент, потому что роды длились долго, 21 час. Мой малыш родился практически из воды в воду. Кроме того, вокруг был приглушенный свет, поэтому он не испытывал стресса, не было никаких криков, суеты. Полное спокойствие", –

приводит слова Софьи "7 Дней".

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" решила рожать в Мексике, а акушерку нашла в интернете. Для помощи в таком ответственном деле звезда выбрала немку, переехавшую в страну 20 лет назад.

"Я рискнула довериться человеку, которого нашла в социальных сетях и не прогадала. Роды прошли именно так, как я мечтала: в теплом климате и у моря", -

добавила артистка.

Мексика была выбрана не просто так: здесь в маленьком городке уже много лет живет мама актрисы – она вышла замуж за местного жителя. Так что Софья считает эту страну второй родиной.

"Я наслаждалась жизнью, ела фрукты, много гуляла и вообще делала все, что захочется. Конечно, по уровню медицины мексиканцы немного застряли в прошлом... но я ехала туда не за медициной. Мне был интересен их подход, максимально натуральный и естественный", –

объяснила Каштанова.

Своего сына Софья назвала Джорджем, а вот кто его отец, звезда не рассказывает.