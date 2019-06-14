Ален Делон госпитализирован во Франции

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Знаменитого актера Ален Делона госпитализировали в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.
Как сообщает BFMTV, звезду увезли в больницу из-за регулярных мигреней. Детали состояния актера не раскрываются. Его представитель только отметил, что Ален актер "проходит обследование и ничего больше".
Ожидается, что в ближайшее время Ален Делон вернется домой.
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