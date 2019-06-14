Ален Делон госпитализирован во Франции

Его увезли в больницу из-за регулярных мигреней

Знаменитого актера Ален Делона госпитализировали в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

Как сообщает BFMTV, звезду увезли в больницу из-за регулярных мигреней. Детали состояния актера не раскрываются. Его представитель только отметил, что Ален актер "проходит обследование и ничего больше".

Ожидается, что в ближайшее время Ален Делон вернется домой.