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Ален Делон госпитализирован во Франции

Его увезли в больницу из-за регулярных мигреней

Знаменитого актера Ален Делона госпитализировали в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен.

Как сообщает BFMTV, звезду увезли в больницу из-за регулярных мигреней. Детали состояния актера не раскрываются. Его представитель только отметил, что Ален актер "проходит обследование и ничего больше".

Ожидается, что в ближайшее время Ален Делон вернется домой.

Андрей ДОВЛАТОВ
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