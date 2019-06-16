"Только ноги раздвигать": на похабной Волочковой поставили крест

Одиозная балерина уже не в силах скрывать алкоголизм, заявили россияне

Свежее интервью с Анастасией укрепило подозрения публики.

Видео, где Волочкова ответила на обвинения хейтеров в алкоголизме, произвело прямо противоположный эффект. В программе "Однажды" на телеканале НТВ 43-летняя красотка заявила, что "у нас полстраны бухает". При этом она призналась, что может позволить себе шампанское, но только после того, как "отпахала". Это не то, что петь под фанеру, ядовито отметила Настя, покривлявшись на камеру.

"…Волочкова с бокалом шампанского – алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма",

– завершила она свою тираду.

Между тем откровения балерины и ее внешний вид неприятно удивили зрителей. Заверениям Волочковой часть пользователей не поверила, отметив, что признаки алкоголизма не скроет даже самый умелый макияж (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Какая мерзость эта двухметровая балерина только не выдающаяся – партнеры по танцу на сцене не могли её поднимать поэтому она вынуждена была уйти из театра – Волочкова похабная мерзкая баба !! Противно смотреть на неё – стираю !!" "Она трезвой хоть иногда бывает?" "Она совсем балерину не похожа...очень габаритная...на баскетболиста похожа.." "Единственное что может, только ноги свои худые раздвигать. Плечи мужские, жопы нет. Где она увидела что у неё фигура красивая?" "Кривая ,перекошенная злобная никчемность шпагатесса", "Выдает лицо о пристрастии с алкоголю, ни один гримм и макияж этого не скроет никогда", "Волочкова выжила из ума", "О том, что Волочкова "выдаюшаяся балерина России" знает только она сама, сама себя назначила, сама себя всей России навязала... Видно, что с рюмкой дружит и базар не фильтрует. Не желай нам своих пороков, живи с ними. А еще лучше борись с алкоголизмом, научись контролировать мысли и речь. Бог с тобой, бедная Настя. Бедная, но богатая..." - заключили комментаторы.

Об изменениях, случившихся с Волочковой, высказался и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев. В своем Instagram он разместил видеоролик, с сарказмом написав: "Обожульки".

Ранее Волочкова показала свой фирменный шпагат, сидя в клетке.