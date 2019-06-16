Со шприцем и полуголыми красотками: прошлое Киркорова всплыло в Сети

Фанаты увидели пикантные кадры с молодым поп-королем

Экстравагантный Филипп умеет привлечь к себе внимание.

Бывшему супругу Аллы Пугачевой не откажешь в чувстве юмора. Киркоров поздравил российских медработников с профессиональным праздником. Причем сделал это весьма своеобразно.

В сторис Instagram звезды появились два снимка – на одном Филипп запечатлен в образе врача, на другом – в окружении сверкающих обнаженными ягодицами медсестер в коротеньких халатиках. "С днем медика!" – гласит надпись на фото.

Давние поклонники поп-короля тут же узнали кадры из старого клипа "Медсестра", снятого еще в 1998 году. За долгое время, проведенное на сцене, Киркоров представал в самых разнообразных образах. И, как отмечают восхищенные зрители, в любом из них был неподражаем.

Ранее Киркоров поразился дерзкому образу Пугачевой.