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Со шприцем и полуголыми красотками: прошлое Киркорова всплыло в Сети

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты увидели пикантные кадры с молодым поп-королем

Экстравагантный Филипп умеет привлечь к себе внимание.

Бывшему супругу Аллы Пугачевой не откажешь в чувстве юмора. Киркоров поздравил российских медработников с профессиональным праздником. Причем сделал это весьма своеобразно.

В сторис Instagram звезды появились два снимка – на одном Филипп запечатлен в образе врача, на другом – в окружении сверкающих обнаженными ягодицами медсестер в коротеньких халатиках. "С днем медика!" – гласит надпись на фото.

www.instagram.com/fkirkorov/

Давние поклонники поп-короля тут же узнали кадры из старого клипа "Медсестра", снятого еще в 1998 году. За долгое время, проведенное на сцене, Киркоров представал в самых разнообразных образах. И, как отмечают восхищенные зрители, в любом из них был неподражаем.

www.instagram.com/fkirkorov/

Ранее Киркоров поразился дерзкому образу Пугачевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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