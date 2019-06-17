Известный актер угодил в больницу

У героя фильма "Раба любви" обнаружили проблемы с сердцем

Народного артиста РСФСР Александра Калягина госпитализировали в Москве. Причиной госпитализации стало нарушения сердечного ритма. В каком состоянии сейчас находится знаменитость, неизвестно.

Сам артист отрицает сообщения о своей госпитализации:

"Что за глупости. Я чувствую себя нормально, и у меня сегодня обычный день. Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления",

– цитирует Калягина РИА "Новости".

Александр Калягин – советский и российский актер, режиссер театра и кино. Он основал и руководит московским театром Et Cetera, сообщает "РЕН ТВ".

Актер снимался во многих фильма Никита Михалкова: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино". Большую популярность принесла ему главная роль в картине "Здравствуйте, я ваша тетя". В последние годы он больше занимался театральной деятельностью.