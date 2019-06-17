Умирающая от рака звезда советского кино рассказала о предательстве близких

За время болезни актриса похудела на 20 килограммов

Александра Яковлева, известная по фильму "Экипаж", уже несколько месяцев борется с онкологией. Однако в этой тяжелой ситуации артистка оказалась без поддержки близких людей. Некоторые из них отвернулись от нее, когда узнали о страшном диагнозе.

Так, Яковлева больше не может общаться с хорошей подругой. Актрису также оставил в трудную минуту родной ей человек, личность которого она не стала раскрывать.

"Я знаю, что нужно все всем прощать, но я с ним теперь постараюсь больше никогда не общаться. От этого предательства все в моей душе перевернулось",

– заявила Яковлева в программе "Привет, Андрей!".

Звезда, которой приходится принимать "невыносимые" лекарства, вспомнила, как ее привезли в больницу и поставили диагноз "рак". Тогда она не могла ни говорить, ни двигаться. Дочери актрисы сообщили, что ее матери осталось жить три месяца.

Однако Яковлева борется за свою жизнь и не падает духом. Она надеется, что силы в нее вселят поклонники, которые будут ходить на ее новый спектакль в Пушкине, в котором она играет роль бухгалтера. Пьесу ей на юбилей подарила подруга Татьяна Москвина.

"Считаю, что смогу прожить, сколько сама захочу. Это самая настоящая психосоматика, поэтому в моей ситуации главное не отчаиваться", – призналась актриса, которая мечтает снять кино о животных.